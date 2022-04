Mart Soidro | Mida saab 50 euro eest?

Juhku otsustas kirikusse minna ja lootis vargsi kirikutorni ronida. Trepil tuli talle vastu aga kirikumees ja ta „sai päris sõimata kohe, nii et Juhku meeleolu täiesti hävines, kurbusele ja kartlikkusele maad andes.„ Kirikus suruti Juhku nurka, nii et ta ei saanud oimugi liigutada. Viimaks hakkas poisil igav ja ta ootas pikisilmi kirikuteenistuse lõppu. Ta kahetses, et oli kirikusse tulnud ja kartis, et päev läheb mööda, ilma et ta midagi tähtsat jõuaks toimetada. „Ma oleks võinud hommikul parem saunaonu käest õnge võtta ja kalale minna.„ Juhku hakkas nutma. Kõndis tuldud teed koju tagasi, puges lakka heinte sisse, ilma et ta uusi riideid seljast oleks võtnud. „Pääsukesed töötasid ja sidistasid nagu hommikulgi, aga poiss ei kuulnud ega näinud neid.“