KUIDAS EESTIST SAI PUTINI ELU TEE: kogu venelaste maismaakaubandus käib nüüd läbi Eesti ja Läti!

Teise maailmasõja ajal nimetati elu teeks üle Laadoga järve jää viinud rada, mis ühendas ümber piiratud ja nälginud Leningradi nõukogude tagalaga. Nüüd siis on Eesti ja Läti piiripunktidest saanud omalaadne elu tee – kui siit üle ei saaks, kisuks elu ida pool ruttu veel hapumaks, kui see juba on. Teisipäeval ootas Venemaale pääsemist Koidula piiripunktis 238 veokit, mis tähendab saba tagumises otsas olijaile ligi 39 tundi ootamist. Luhamaal passis samal ajal 300 rekat. Politsei- ja piirivalveameti kagu piiripunkti juht Peter Maran tunnistab, et selline mahtude kasv tuleb talle üllatusena. „Kaubavedu on kindlasti kasvanud – mina ootasin, et pigem tuleb vaibumine.“