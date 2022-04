KAJAKAEMMED KÜLVAVAD LINNUFOOBIAT! Lasteaialaste pea kohal ripub rünnakuoht

Tallinna Paekaare lasteaed on õnnistatud kenakese lameda katusega, mida on mitu aastat noolinud kriiskavad rannikulinnud. Viimastel aastatel on kajakate vallutusretked lasteasutusele olnud edukad: pesad ja munad on oma koha leidnud. Ühtlasi tähendab see, et kajakate selja taga seisab sisuliselt vanajumal ise: keskkonnaamet ei luba munade või poegadega pesi eemaldada.