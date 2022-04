Riisalo: oleme arvestanud lisaeelarves 50 000 sõjapõgenikuga

Peaminister Kaja Kallas teatas, et kinnitatud sai sõjaaja lisaeelarve. „Üle 800 miljoni euroga tugevdatakse Eesti julgeolekut ja see aitab toime tulla kriiside tagasilöökidega.“

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo rääkis sõjapõgenikest lisaeelarve kontekstis. „Rändevood on inimeste hulkade mõttes stabiliseerunud.Meil on tänaseks üle 33 tuhande sõjapõgeniku, teadmata on kui palju põgenikke on kodumaale naasnud. Teame, et selline liikumine on, aga ülevaadet meil ei ole.“