OTSEBLOGI | Venemaa lõpetab gaasitarbimise Poolale ja Bulgaariale, okupeeritud Hersonis hakkab kehtima rubla

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles oma kõnes, et Venemaa kasutab gaasi ja kaubandust relvana Euroopa vastu. Poola ja Bulgaaria gaasitarnete katkestamine näitab, et keegi Euroopas ei saa loota Venemaaga normaalse majanduskoostöö säilitamisele. „Venemaa ei pea relvaks mitte ainult gaasi, vaid igasugust kaubandust. See lihtsalt ootab hetke, millal saab üht või teist kaubandusvaldkonda kasutusele võtta.“

Venemaa samm on laialdaselt hukka mõistetud: Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et see näitab, et Venemaa on energiapartnerina ebausaldusväärne. Valge Maja teatas, et Venemaa kasutab energiatarneid relvana.

President Zelenskõi väitis ka, et plahvatuste seeria taga Transnistrias on Venemaa eriteenistused. Ukraina relvajõud kõrvaldasid Venemaa luureohvitseri Vladimir Gutsovi.

Valgevene parlamendi alamkoda kiitis teisel lugemisel heaks seaduseelnõu, mis lubab julgeolekujõududel kasutada tsiviilisikute vastu sõjavarustust.

Poola ja Bulgaaria võtavad Venemaa energiatarnija Gazpromi vastu ette asjakohased juriidilised sammud.