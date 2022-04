Politsei uurib Paul Kerese monumendi rüvetamist

Juhtumid leidsid aset märtsis. Väärteomenetlus alustati Narvas avaliku korra rikkumise alusel, kus politseile tuttav noorte kamp läks Narvas asuvasse lillepoodi ja tutvustas ennast ukrainlastena, nõudsid tasuta kaupa ja ähvardasid lillepoe müüjat. „Kõige tipuks rüvetasid Paul Kerese monumenti. Politsei selgitas välja, et end ukrainlastena esinenud mehed osutusid kohalikeks teismelisteks, kes olid ka varem sattunud politsei vaatevälja,” sõnas politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Liis Krigul Õhtulehele. Noorukite suhtes on alustatud väärteomenetlust avaliku korra rikkumise paragrahvi alusel.

Kriminaalmenetlus alustati Sillamäel kehalise väärkohtlemise alusel, kus ringlesid kogukonnas jutud, kuidas väidetavalt jalutasid Sillamäel kaks ukrainlast, kes kasutasid neile vastu tulnud laste vastu füüsilist vägivalda. Kriguli sõnul on politsei infot kontrollinud ja selgitanud, et see ei vasta tõele.