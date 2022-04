Vangistus jõustus: ehitusettevõtja jäi kelmustes süüdi

Süüdistuse põhjal juhtis Seppern ettevõtet OÜ Best Building (on pankrotis). Ta plaanis selle majandustegevust ja andis korraldusi raamatupidaja Olga Kronile. Selle käigus jättis ta viimase kaasabil maksuhaldurile andmed esitamata või siis esitas talle valeandmeid. Seetõttu jäi riigil saamata üle 233 000 euro eest makse. Viru maakohus tunnistas Sepperni süüdi ja mõistis talle liitkaristusena kolme aasta ja kümne kuu pikkuse vangistuse, millest kuulub kohe ärakandmisele viis kuud, ülejäänu on tingimisi. Tema kaitsja, vandeadvokaat Marko Kairjak vaidlustas otsuse Tartu ringkonnakohtus, kes mõistis talle nelja-aastase reaalse vangistuse. Advokaat pöördus seejärel kassatsioonkaebusega riigikohtu poole. Kohus ei võtnud seda aprillis arutusele ning seega on ringkonnakohtu otsus jõustunud. Kairjak on varem öelnud, et ringkonnakohus luges asjaolusid tõendatuks vaid pelgalt prokuröri suulise selgituse põhjal.