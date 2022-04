Venemaa keeras Poola ja Bulgaaria gaasikraanid kinni

Vene väed ajasid Hersonis Ukraina-meelsel meeleavaldusel kogunenud rahvahulgad vägivaldselt laiali. Mitmed protestijad said viga. Okupante koju saatvatest hersonlastest levisid videod juba märtsikuus. Seekord skandeerisid meeleavaldajad: „Herson on Ukraina!“ ja „Slava Ukraini!“ ehk „Au Ukrainale!“. Rahvas oli ennekõike meelestatud okupantide lavastatud libareferendumi vastu, mille tulemus on mõistagi nagunii juba ette teada. Moskva määratud uut meeri elanikud ei tunnista. Referendum, millega Herson nn rahvavabariigiks kuulutada, oleks üks sümboolne samm, mida Moskva enne 9. mai suurpidustusi saavutada soovib – isegi kui keegi seda tõsiselt ei võta.

Azovstali tehas Mariupolis on ümber piiratud ning seal jätkub toitu ja varustust vaid paariks päevaks, rääkis BBC-le ukrainlanna Ljuba, kelle mitmed tuttavad on tehases lõksus. „Vene president Vladimir Putin on ainus inimene, kes teab vastust küsimusele, millal inimesed tehasest välja pääsevad,“ ütles ta. Azovi pataljoni võitlejad ja 36. merejalaväelaste brigaad püüavad tehast endiselt kaitst. Ljuba selgitas, et võitlejad saavad välismaailmaga suhelda tänu internetile, mida võimaldavad Elon Muski saadetud Starlinki satelliidid. „Kui nad tapavad tsiviilisikuid, kes lehvitavad valgeid lippe, mida nad siis veel sõjaväelastega teevad? Nad püüavad nad kinni ja piinavad neid. Sõjaväelaste jaoks on parem surra võideldes, kui minna tehasest välja otse venelaste kätte.“

Maailmapank hoiatas, et sõda Ukrainas põhjustab „suurima kaubašoki“ alates 1970. aastatest. Prognoositakse hinnatõusu erinevates valdkondades, alates maagaasist kuni nisu ja puuvillani välja. Ukraina on üks maailma peamisi nisutootjaid. „Hinnatõusul hakkab olema väga suur majanduslik ja humanitaarmõju,“ ütles raporti kaasautor Peter Nagle, lisades, et leibkonnad kogu maailmas saavad tundma elukalliduse kriisi.

Alates kolmapäeva hommikust lõpetas Gazprom gaasi tarnimise Poolale, sest too keeldus gaasi eest rublades maksmast. Gaasitarned peatatakse ka Bulgaariasse. Euroopa Liidu juhid nimetasid otsust väljapressimiseks. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles aga, et Venemaa on väga usaldusväärne gaasitarnija ega tegele väljapressimisega, vaid uus nõue on vastuseks „ebasõbralike riikide“ kehtestatud sanktsioonidele. Peskov ei täpsustanud, kui paljud riigid on Venemaa nõudmisele allunud ja gaasi eest rublades maksnud. Küll aga hoiatas ta, et gaasikatkestused võivad tabada ka teisi riike, kui nood keelduvad gaasi eest rublades maksmast. Üks Gazpromiga seotud allikas kommenteeris Bloombergile, et neli Euroopa ettevõtet on gaasitarnete eest siiski rublades tasunud. Varssavi jäi rahulikuks, teatades, et saab maagaasi teistelt pakkujatelt, näiteks Saksamaalt ja Tšehhist ning et Poolal on hetkenõudluse täitmiseks piisavalt gaasi varutud.