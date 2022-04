Pätikütt jälitas talle kahtlasena tundunud politseiautot

Ööl vastu pühapäeva vaatas üks Peipsiääre vallas Pala küla külje all elav mees rahulikult televiisorit ja libistas jooke, kui märkas, et tema kodumajast sõidab piki kitsast külavaheteed mööda sõiduauto. See tundus kõrgendatud valvsusega mehele nõnda kahtlane, et ta pani oma autole hääled sisse ja asus pimeduses paistvaid tagatulesid jälitama.