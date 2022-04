Ulaõppe viljad: klassiõed ja -vennad jäid omavahel võõraks, õpioskused kadusid

„Need noored, kes praegu kooli lõpetavad, neil jäi 10. klass jäi poolikus, 11. klass jäi päris vahele, nüüd viimane aasta on normaalselt läinud. Loomulikult see mõjutab, nende õpitulemused ei saa olla sellised, kui need oleksid olnud tavaolukorras. Aga nad on olukorra ohvrid ja noor inimene peab sellest välja vingerdama,“ ütleb Loo keskkooli matemaatikaõpetaja, kuidas mõjus distantsõpe praegustele koolilõpetajatele.