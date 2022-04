ENESETAPUD VÕI LAVASTUSED? Vene oligarhe sureb sõja algusest saati kui loogu

Viimase kahe kuu jooksul on Vene rikkaimaid mehi tabanud kummaliste enesetappude epideemia. Mitu neist on teise ilma kaasa võtnud ka oma abikaasad ja väikesed lapsedki. Mõned luksuslikes villades, korterites ja suvilates toimunud veretööd tekitavad aga kahtlusi. Kas kõik on ikka nii, nagu väidetavalt paistab? Hoiatuseks: mõnele lugejale võib artikli sisu olla häiriv.