Juhtkiri | Riigieelarvesse programmeeritud populism

Kas olete märganud, et eelarves on mingid hüvitised ja tasud, mis on fikseeritud kindla summana. Näiteks esimese lapse toetus 60 eurot kuus. Ja terve hunnik dünaamilisi tasusid, mis sõltuvad majanduse käekäigust. Näiteks riigikogulase palk sõltub indeksist, mille väärtus sõltub 20% tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80% sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust. Lasteaia kohatasu sõltub paljudes omavalitsustes töötasu alammäärast.