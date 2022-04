Lauri Läänemets | Riigi olematu eluasemepoliitika kupatab inimesed maapiirkondadest linna üüriorjusesse

2010. aastaga võrreldes on Eestis kinnisvarahinnad kasvanud 156 protsenti (Euroopa Liidu keskmine 42 protsenti) ning üürihinnad koguni 171 protsenti (ELi keskmine 16 protsenti). Sissetulekud on seejuures samal ajal suurenenud 92 protsendi võrra. Olukord on seda murettekitavam, et keskmine palk on numbrina suuresti enamikule inimestele kahjuks kättesaamatu illusioon, mille loovad ülikõrged palgad üksikutes sektorites.