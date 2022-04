Suvehooajale vastu särava naeratusega! Järgi vaid neid nõuandeid!

Läbi aastate erinevaid auhindu võitnud ning klientide poolt kiidetud Beaming White hammaste valgendustoodetest on TOP1 kindlasti Kiire kodune hambavalgenduskomplekt . Vaid 10 minutiga päevas saavutad särava valge naeratuse ilma hambaid tundlikuks muutmata ning neid kuidagi kahjustamata. Korda protseduuri seni, kuni saavutad omale sobiva maksimaalse valgendustulemuse.

TOP2 toode Beaming White valikus on hambaid valgendav mikrovaht , mida saab kasutada nii hambapasta asemel kui ka eraldi näiteks peale hammaste valgendusprotseduuri, et säilitada suurepärane tulemus veelgi pikemaks ajaks.

TOP3 tooteks on hammaste valgenduspliiats. Mugav ja kompaktne pliiatsike, mida saad alati meigikotis kaasas kanda, et värskendada kiirelt ja lihtsalt oma naeratust. Ideaalne kasutamiseks enne mõnda üritust või võtta kaasa näiteks reisile, et oleksid alati silmapaistev, enesekindel ja valmis fotodel särama.