KAITSEKANTSI KÕRVAL: enne küsiti, kas Ämari on mingi vangla?! Kui hea on nüüd elada NATO sõdurite lennukitiibade all?

„Mina ei tunneta lennuvälja olemasolu üldse,“ ütleb Lembi Kaupmees, kes on Ämari alevikus elanud viimased 26 aastat. Tema ja ka teised aleviku elanikud teadvustavad asjaolu, et kohe nende kõrval asub Eestis ja ka Euroopa kaitseringkondades teada-tuntud Ämari lennubaas, vaid siis, kui lennukid-kopterid vabadusehääleliku müraga üle nende peade vuhisevad. Vahel ka öösel, kui Une-Mati on juba kõige magusama unetera silma puistanud.