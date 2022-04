Gazprombanki asepresident lahkus Venemaalt ja asub ukrainlaste poolele võitlema

Gazprombanki asepresident Igor Volobujev lahkus Venemaalt ja asub Ukraina poolele võitlema, kirjutab the Insider. Volobujev ütles, et on sündinud Sumõ oblastis Ohtõrkas ja otsustas naasta Ukrainasse, et kaitsta oma kodumaad. Volobujev oli enne Venemaalt lahkumist töötanud riikliku gaasiettevõtte Gazpromiga seotud ettevõtetes 33 aastat.