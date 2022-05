Hea ventilatsioon teeb õpilased targemaks

COVID-19 pandeemia vallandudes selgus päris kiiresti, et tõhus ventilatsioon on kontaktide vältimise järel parim meede viiruse leviku takistamisel. Paraku ei ole paljudes meie koolides veel soojustagastusega ajakohaseid ventilatsioonisüsteeme välja ehitatud ja kontaktõppe lõpetamine oli sundlahendus, et ohjeldada viiruse levikut. Kuid hea ventilatsioon ei aita kaasa vaid värskele õhule – see võib muuta meie õpilased ka targemaks.