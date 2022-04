JÄTKUB REPSI KOHTUPROTSESS: ütlusi annab ekskantsler Mart Laidmets

Laidmets meenutas kohtus, et kui Repsiga koos töötades ta ministril külas ei käinud, siis hiljem, kui Reps oli juba ametist lahkunud ja vallandamisteate oli saanud ka Laidmets ise, said ekskolleegid Repsi juures kokku. Nimelt kahtlustas Laidmets, et tema kantsleriametist vabastamine on osa mingisugusest infooperatsioonist ja kui Reps talle helistas ja vallandamise tausta uuris, lepiti kokku, et kui ekskantsler Talinna satub, võiks kohtuda.