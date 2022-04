Ekskantsler riigi kulul peetud üritusest: jah, Mailis Reps sai oma sünnipäeva tasuta tähistada

Haridusministeeriumi endine kantsler Mart Laidmets oli sunnitud täna kohtus tunnistama, et ehkki omal ajal ei pidanud ta ministeeriumis peetud sünnipäeva arve tasumist kummaliseks, on siiski fakt, et Mailis Reps sai ministrina riigi kulul oma sünnipäeva tasuta tähistada.