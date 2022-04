OTSEBLOGI | Venemaa võib Transnistria sõtta kista

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et usub, et Venemaa üritab destabiliseerida olukorda Moldova Transnistria piirkonnas pärast seal toimunud plahvatusi, lisades, et Ukraina relvajõud on valmis Vene vägede poolt võimalikuks olukorra eskaleerumiseks ajutiselt okupeeritud territooriumil, vahendab the Guardian. «Eesmärk on ilmne – destabiliseerida olukord piirkonnas, ähvardada Moldovat. Näidata, et kui Moldova toetab Ukrainat, astutakse teatud samme,” ütles Zelenskõi oma viimases pöördumises. Venemaa on keeldunud välistamast Moldovast lahku löönud Transnistria piirkonna kaasamist Ukraina sõtta.