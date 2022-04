Haridusamet tegi Vene riigitegelaste portreede tõttu koolidele märkuse

Nüüdseks on koolid kõikidele ettekirjutustele reageerinud, sõnas Tallinna haridusamet kommunikatsiooni peaspetsialist Pirgit Pedaja. Kahe Tallinna kooli – Lasnamäe vene gümnaasiumi ja Tallinna Linnamäe vene lütseumi (pildil) – kohta tehti märkus, lisas ta. Tallinna Linnamäe vene lütseumi seintelt on kõik portreed eemaldatud, lausus Pedaja. „Miks need seal üleval olid, seda kahjuks mina kommenteerida ei oska.“

Eesti Päevalehe teatel saatis haridusministeerium märtsi keskel neljale vene koolile soovituskirja, millega paluti paaris koolis Vene riigitegelaste portreed maha võtta. Ülejäänud kahe kooli probleemiks oli peetud laste seas vaenu õhutamist või keeldu avalikult Ukrainale poolehoidu näidata. Kolm kooli, mis kirja said, tegutsevad Tallinnas, üks Kohtla-Järvel.