Bussipeatuses pommiplahvatuse korraldaja vaidlustab vangistuse

Juhtunu leidis aset mullu 14. märtsil Tallinnas Vana-Pääsküla bussipeatuse ootepaviljonis, kuhu Andrei oli süüdistuse järgi pommi pannud ja selle siis õhanud. Plahvatus toimus, ent osaliselt. Nimelt plahvatas vaid detonaator, mitte pommis olev lõhkeaine. Peatuses sel hetkel bussi oodanud Andrei abikaasal tekkis plahvatuse tõttu sinikas, mis paranes mitu nädalat. Tema kolleeg, kellega ta oli seal koos, pääses pelgalt ehmatusega. Andrei ütles kohtusaalis, et tunnistab ennast osaliselt süüdi ehk ta ei tunnista mõrvakatset. Tema kaitsja Dmitri Školjar selgitab, et mõrvasüüdistus ei ole põhjendatud. Kaitsja sõnul polnud Andrei eesmärk kedagi surmata. „Puudus tahtlus, teiseks polnud tal selleks motiivi,“ lausus ta.

Aprillis mõistis Harju maakohus Andreile liitkaristuseks 11 aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse. Prokurör taotles 13 aastat vangistust. Kaitsja sõnul on süüdistuses kuus paragrahvi, millest viis on seotud erinevate relvade ja laskemoonaga, milles Andrei tunnistas oma süüd ja ilma tema kaasabita ei leiaks kaitsepolitsei neid relvi. Sellega kohus arvestas karistuse määramisel, selgitas kaitsja. Mõrvakatse süüdistusega ei olnud Andrei nõus. „Pärast seda, kui oleme kohtuotsusega täies mahus tutvunud, kaalume apellatsiooni esitamist,“ ütles kaitsja.