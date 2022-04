Juhtkiri | Rohkem riiklikku hoolt

Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt saab teada, et 2016. aastal oli eakate hoolekande teenuse keskmine maksumus 624 eurot kuus. Nüüd jääb see 600–900 euro vahele. Alates 1. aprillist 2022 on keskmine 44aastase staažiga vanaduspension 595 eurot. See ei kata aga paraku juba kuue aasta tagust hooldekodu keskmist hinda. Kasvab ju nende kahe arvu vahe pigem iga aastaga. Seaduse siit-sealt kõpitsemise asemel tuleks aga mõelda pigem sellele, kuidas seda vahet vähendada.

Mida peaks tegema, et tulevased pensionärid oleksid rahaliselt sel tasemel, et suudaksid hooldekoduarvet tasuda. Kas riik peaks tagama kõigile minimaalse hoolduse või pigem mitte? Kas igaüks peaks ise vanaduspõlveks valmistuma? Inimesi, kes enda tulevikku kindlustavad ega soovi nn laste kaela peale jääda, on üha rohkem. Kuid teisalt on palju selliseidki, kes loodavad, et riik hoolitseb nende eest. Sotsid pakkusid mullu välja, et riik peaks katma hooldekoduarvest selle osa, mis jääb pensionist puudu. Isamaast juhtmõte seisnes aga selles, et lapsed peaksid olema tulevased pensionisambad.

Selge on see, et vanad lahendused ei tööta. Asi on nimelt selles, et inimesed pole kunagi varem nii pikaealised olnud ja vajanud elu lõpus nõnda palju tuge. Aga uusi lahendusi veel ei ole. Kui peres on palju lapsi, siis on kamba peale lihtsam vanemate hooldust korraldada. Üksiku lapsena võib aga kahe eaka eest hoolitsemine olla kontimurdev.