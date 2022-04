Muuda oma aianurk väliköögiks

Meie suveõhtud on pikad ja valged, aga kui õues istumine läheb pikemalt, siis on õdusa keskkonna loomiseks hea kasutusele võtta kaunid lambikesed ja tulukesed. Kui sul on ruumi spetsiaalse lõkkekoha jaoks, siis ka see on hea idee. Kui oled alles enda aianurka või ajamaja planeerimas, siis võid seda teha nii, et selle üheks osaks on kas lõkkepaik või väike kamin, mille ääres end soojas hoida. Planeeri kogu aianurk selliselt, et niiduk või murutraktor pääseks lihtsalt ligi. Head sisustamist!