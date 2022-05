Kas otsid muinasjutulist mere ääres asuvat suvekodu? Vaata neid 6 suurepärast pakkumist!

2018. aastal ehitatud majas on kaks korrust. Esimesel korrusel on köök ja kaminatuba ning WC ja duširuum. Teisel korrusel on üks suur tuba ning 9,1-ruutmeetrine rõdu. Kuna maja on soojustatud, sobib see aastaringseks kasutamiseks.

Suvel on maja nagu paradiisis – vaikne, päikseline ja tuuletu. Talvel seevastu nagu muinasjutus – kohev ja valge lumi ning kaminasoojus.

Pärnu on koht, kuhu suvel minna! Paratamatus on aga see, et Pärnu linn on soojal ajal rahvast pungil täis ning olemine ei pruugi just kõige meeldivam olla. Aga hoopis mõnusam oleks, kui sul on suvekodu Pärnumaal Penu külas.

Just seal ongi tulnud müügile maitsekas ja kaasaegne (suve)kodu, mis paikneb Romantilise Rannatee piirkonnas. See 250 kilomeetri pikkune rannajoon on suvitajate ja Eesti avastajate hulgas eriti armastatud.