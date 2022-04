Loe häid nippe! Kuidas jooksmine enda jaoks meeldivaks muuta?

Just kevadel otsustavad paljud inimesed alustada jooksmisega, kuna ilusate ilmadega on lihtsam rutiini saavutada, mille baasilt hiljem sügise saabudes treeningutega jätkata. Nimelt peetakse jooksmist üheks kättesaadavamaks spordialaks: esiteks on sel tervise jaoks palju eeliseid ja teiseks ei nõua selle harrastamine erilisi tingimusi ega investeeringuid. Jooks tugevdab meie südame-veresoonkonna süsteemi ja lihaseid, aitab hoida tervislikku kehakaalu, maandab stressi ja parandab meeleolu. Kuidas aga jooksmisega alustada ning see endale meeldivaks muuta?

Pane paika enda ootused ja eesmärgid

Nagu ka muude projektidega alustades, tasub jooksmisega algust tehes läbi mõelda, mis on selle tegevuse eesmärk – kas joosta lihtsalt keha liigutamise nimel või teha seda motivatsioonist osaleda sügisesel jooksuüritusel? Sportimise puhul ei tasu aga täiesti algajana utoopilisi eesmärke seada, kuna sellisel juhul on vigastused ja motivatsioonilangus kerged tulema. Siinkohal võiks algaja jooksja anda endale hoopis lihtsamad lubadused, nagu näiteks tegeleda kolm korda nädalas liikumisega.

Kui aga mõte rahvaspordiüritusest on innustav, saab ka algaja jooksja end tänu tänapäeva kaasaegsetele võimalustele võistlusdistantsi läbimiseks treeningkava abil ette valmistada. Näiteks uue nutikella Huawei Watch GT Runner pakutav jooksukava on sedavõrd nutikas, et võtab treeningute ajal arvesse nii kella kasutaja füüsilist vormi kui ka keha tagasisidet, et siis nende näitajate põhjal kava automaatselt kohandada ja sobivamaks muuta – justkui tegemist oleks päris treeneriga.

Ära pinguta üle liiga kiire tempoga

Kes ei ole varem jooksmisega tegelenud, võiks treenerite soovitusel alustada esmalt hoopis kiiretempoliste pooletunniste jalutuskäikudega. Sellised käigud saab tasapisi muuta intervalltreeninguks ning läbida distantsi vaheldumisi kõndimise ja jooksmisega, tehes mõlemat näiteks üks minut. Nii saab pakkuda kehale lühikest taastumisaega ja alles aja möödudes jooksu osakaalu suurendada. Paljude algajate jaoks on see lihtsaim viis vastupidavuse suurendamiseks, ilma et see keha üleliia koormaks.