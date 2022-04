ELU LAEVAS: 1500 sõjapõgenikku, ukrainlastest mängujuhid, teadmatus tulevikust ja hoiatus „Ärge olge sead!“

Võrreldes Poolaga on Eestis siiski veel kõik lihtne. ÜRO andmetel on sinna jõudnud juba peaaegu kolm miljonit ukrainlast. Võrreldes 23. veebruari hilisõhtuga elab Poolas nüüd kaheksa protsendi võrra enam inimesi. Poola rahvaarv küündib esmakordselt ajaloos üle 40 miljoni inimese. Teatud linnades on pilt veelgi drastilisem. Poola Metropolide Ühenduse uuringust selgus, et Ukraina piiri lähedal asuvas Rzeszówis on nüüdseks iga kolmas elanik ukrainlane. Läänemere-äärse Gdański elanike arv on ukrainlaste saabudes kasvanud 34 protsenti.