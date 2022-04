KATSE | Aknapesurobot tundus mõttetu kuni selle hetkeni, mil avastasin, et saan akende pesemise ajal puhata!

Sõbranna ostis aknapesuroboti juba mitu aastat tagasi ning on väga agaralt sellele kiidusõnu jaganud. Nüüd, mil on iga-aastane aknapesemise aeg saabunud, laenas ta mulle oma robotit – Liectroux WS-1080 .

Liectroux WS-1080 on pakendatud mugavasse portfellikujulisse kasti, millel on ka käepide. Nii on seda vajadusel mugav ühest kohast teise vedada – olgu siis keldrisse, maakoju või kuhugi mujale. Kuna mul varasemalt ei olnud aknapesurobotite kogemust, siis pidin kõigepealt tutvuma kaasasoleva manuaaliga. Et süsteemist täpsemalt aru saada, tuli võtta 20-30 minutit, kuid siis sai ka tegutsema hakata.

Kuna esialgu oli väike hirm, et äkki aknapesurobot kukub ikka akna küljest lahti ja puruks, otsustasin alustada rõduklaasiga – kui peaks midagi juhtuma, siis vähemalt kukub põrandale, mitte mitu korrust allapoole. Kukkumise tõkestamiseks on tegelikult olemas ka nii-öelda turvavõrk, mille külge robot kinnitatakse.

Muide, mina vajutasin küll nupust roboti tööle, aga tegelikkuses on võimalik seda juhtida nii puldi kui ka üllatus-üllatus, äpi teel. Seega on võimalik samal ajal tegutseda ka näiteks teises toas.

Robotil on kolm režiimi, kuidas ta töötab – üks on N-kujuline, teine on Z-kujuline ja kolmas automaatne. Mulle tundub, et pole vahet, missugune valida, sest mõlemad teevad efektiivselt oma töö ära. Maitse asi, mismoodi robot edasi-tagasi sõidab. Muuseas, robotil on ka aknaraami tuvastuse süsteem ehk siis see suudab põigelda eemale käepidemetest ja raamidest ning mõistab, kui raami polegi. Kui robot jõuab raamita ääreni, jääb ta seisma ja otsib uue tee.