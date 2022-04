Juhtkiri | Millisel toolil istub metsaülem?

RMK tegevus on pikka aega olnud mitmetele huvigruppidele pinnuks silmas oma raskesti mõistetava, et mitte öelda vähese läbipaistvusega ja ülerulliva tööstiili pärast. Ka tänase Õhtulehe suure loo kontekstis on juriidiliselt kõik korrektne, kui ametikoht ei sea piiranguid kinnisvaratehingute sooritamiseks ega kohusta ka majanduslike huvide deklaratsioone esitama. Ometi jäävad õhku küsimärgid, sest kes teaks metsaülematest paremini, millise hinna eest mingit metsatükki tasub osta ning millised on väljavaated kas selle rahakstegemiseks või väärtuse edasisele kasvule panustamisel. Usaldust ei suurenda kuidagi ka RMK valitud suhtlemisstiil, kus kõigile küsimustele jagab selgitusi küll peametsaülem isiklikult, kuid vastata saab teadagi ka formaalsel moel, mis asjasse kuigipalju selgust ei too.

Aga kui jääb mulje, et elupõlised metsaülemad istuvad kahel toolil korraga, siis kuidas vältida huvide konflikte, mis peaks juba eos olema välistatud? Riigi huvi on metsa eest võimalikult suurt tulu saada, metsaülem eraomanikuna tahab mõistagi võimalikult odavalt osta ning kallilt müüa. Kui metsaülemal tasub osta kinnistuid RMK partnerfirmalt, siis kas poleks sama asi kasulik ka riigile? Või kui metsaülem on ise suurmaaomanik, siis kas tema jõud kulub rohkem riigimetsade või isikliku kinnisvara majandamisele?