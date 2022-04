MILLE EEST PALVETAB DIKTAATOR: kas Putin käis kirikus või mitte?

Suurbritannia kaitseministeeriumi esmaspäevases luureraportis seisab, et Venemaa otsus piirata – mitte rünnata – Mariupolis asuvat Azovstali terasetehast, kus varjavad end nii tsiviilelanikud kui ka sõdurid, tähendab seda, et paljud Vene üksused jäävad linna ning neid pole võimalik ümber paigutada. Samuti on Mariupolis viibivad Vene sõdurid ilmselt kurnatud ning nende lahinguvõimekus on madal. Raportis on veel kirjas, et Venemaa kaitseministeeriumi ettepanek, et hukkunud sõdurite peredele peaks maksma sõjavägi, mitte tsiviilvõimud, viitab sellele, et kaotuste tegelikku ulatust soovitakse elanikkonna eest varjata. St. Andrewsi ülikooli strateegiliste uuringute professor Phillips O'Brien rääkis BBC Raadio 4 saates, et Venemaa armee ei vasta läänemaailma ettekujutusele edukast sõjaväest. „Õieti pole see peaaegu üldse edasi liikunud,“ rääkis O'Brien. Ta rõhutab, et inimesed „ei ole programmeeritavad sõjamasinad“. „Kiievist välja viidud sõdurid olid lüüa saanud sõdurid – nad olid näinud ja ise ka sooritanud sõjakuritegusid, näinud inimesi suremas, nad on kurnatud, nende varustus on kadunud.“ Asjaolu, et sõduritel ei lasta puhata, on O'Brieni sõnul märk kas rumalusest või meeleheitest. „Praegune Vene armee kaob, ütleme, kahe kuu pärast. Nii et kui Venemaa kavatseb Ukrainas pidada pikka kurnamissõda, siis on neil vaja uut armeed.“