TOPELTELU VERINE LÕPP: koeraga jalutaja leidis New Yorgi koduperenaise laiba

16. aprilli kargel hommikul läks üks New Yorgi mees oma koeraga jalutuskäigule. Korraga märkas ta kõnnitee ääres suurt spordikotti. Mees oleks sellest ehk pikemalt mõtlemata möödagi kõndinud, kui talle poleks silma torganud maas lebava kotini viiv värske vererada. See juhatas politseiuurijad Gaalide perekonna majja, kus nood elasid naabrite sõnul rahulikku, rõõmsat ja idüllilist elu. Või nii see vähemalt näis.