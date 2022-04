Riigikontroll: kohalikud omavalitsused ei saa tee-ehituste järelevalvega hakkama

„Probleemid tööde kvaliteedis on sageli tingitud vähestest eeluuringutest või ekspertiisi tegemata jätmisest ehitustööde planeerimisel,“ tõdes riigikontrolör Janar Holm riigikontrolli pressiteates. Audit näitas, et oli töid, kus ebapiisavate eeluuringute tõttu avastati ehituse käigus, et projekteeritud lahendus ei sobi kokku naaberkinnistutega või pidi ehitusmahtu suurendama, kuna avastati maa-aluseid rajatisi, mille olemasolu tuli üllatusena.