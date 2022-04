RIIGI METSAÜLEMATE SALAPÄRANE ELU: aastakümnetega on mõnestki saanud suurmaaomanik!

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) metsaülemad on ostnud aastakümnetega eraisikutelt ja metsafirmadelt kokku tohutu maa-ala, lisaks sellele on mõnigi olnud läinud kümnendi algul kibe käsi riigilt maade erastamises. Võtame alustuseks metsaülema number üks – talle kuulub kokku 33 kinnistut kogupindalaga üle 240 hektari ehk 2,4 ruutkilomeetri. Võrdluseks – eraisikuile kuuluva metsamaa keskmine pindala jääb Eestis 6-7 hektari vahemikku. „Ühe“ kinnistute puhul on valdavas osas tegu ühisvaraga, sest suurem jagu neist on soetatud abielu jooksul abikaasaga, kes töötab muide samuti RMKs.