Juhuslikud fekaalibakterid: Stroomi rannas saab keelumärkide kõrval ikkagi supelda

Mullu oli õhus võimalus, et terviseamet keelustab kehva veekvaliteedi tõttu Põhja-Tallinnas Stroomi rannas suplemise. Tänavu on olukord hulga roosilisem: tihedamad proovivõtud on näidanud, et vesi on enamiku ajast nõuetekohane ning reostus on pigem juhuslik. Siiski ootavad randa muutused, mis võivad värske hea lapse taas häbimärgistada.