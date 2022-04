5 kingiideed naistele!

Juuksehooldus on emade jaoks kindlasti oluline teema – suurel osal naistest on ju probleeme sellega, et juuksed on õhukesed või kipuvad välja langema. Loomulikult mängib oma osa õige šampooni ja palsami kasutamine, kuid taas, organismi võiks toetada ka seestpoolt.

Viimaste aastate trend on see, et juuksevitamiine võetakse kummikarude kujul – see on samal ajal nii maitsev kui ka kasulik! Euroopa kõige enimmüüdum vitamiinikompleks juustele on Ivybears kummikarud, mis sobivad ideaalselt nõrkadele, kahjustatud ja tuhmidele juustele. Teaduslikult formuleeritud juuste kasvu toetav kompleks on loodud biotiini, foolhappe ja C-vitamiini põhjal, mis on vajalikud toitained tugevate ning tihedate juuste kasvuks. Samuti võitleb toidulisand juuste väljalangemise vastu ning reguleerib peanaha rasueritust. Tulemuseks on tihedad, säravad ning elujõulised juuksed.

Juuksekasvu vitamiinid IvyBears kummikarud on 100% taimsed, gluteeni- ja sojavabad. Imemaitsvad ning lihtsasti kasutatavad! Valmistatud ilma kunstlike magusainete –ja maitsetugevdajateta Saksamaal.

Nii mõnedki ütlevad, et parfüüm pole hea kingitus, sest äkki kingisaajale see ei sobi. Selles ütluses on kindlasti terake tõtt, aga mööndustega – kui tead, et sinu emale meeldivad magusad lõhnad, siis on Versace Bright Crystali parfüüm küll kindla peale minek,