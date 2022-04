Hea idee emadepäevaks ja kevadsuviseks puhkuseks! Avasta Ida-Virumaad ning puhka maalilises ja privaatses Saka mõisas

Soovid sa eelkõige uudistada muljetavaldavat Narva linnust, kulgeda Sillamäe promenaadil, sulistada Narva-Jõesuu rannas pehmes liivas, imetleda Valaste juga või võtta ette midagi muud, siis tegevust jätkub kindlasti päris mitmeteks päevadeks. Pärast Ida-Virumaal ringi kolamist võta aeg natukeseks maha ning naudi aega iseendale – selleks on ideaalne paik Saka mõis, pankranniku pärl. Saabuva emadepäeva valguses võib mainida sedagi, et Saka mõis on just selle tähtpäeva paiku ka emade hulgas populaarne puhkusepaik. Sest emad vajavadki tihti just vaikust, rahu ja mõnusat iseendaga olemist.

Saka mõis asub Põhja-Eesti kõrge ja maalilise paekalda serval – kohas, kus kokku saavad nii kultuuri-, arhitektuuri- kui ka looduspärand. Saka Mõisakompleks oma puutumata looduse, merelainete loksumise, joa langemise mühina, linnulaulu ja meeleolukate ajaveetmisvõimalustega on suurepärane koht, kus nautida minipuhkust.

Külalised saavad ööbida nii hotellis kui ka härrastemajas. Just viimane on eriti põnev kogemus, sest see villalaadne hoone erineb oluliselt enamikest Eesti mõisatest ning võis oma valgustorniga olla eeskujuks 30 aastat hiljem naabrusesse ehitatud ja enne Teist Maailmasõda Eesti Riigivanema suveresidentsina kasutatud Oru lossile (mis tänaseks on säilinud vaid piltidel).

Itaalia renessansiarhitektuuri meenutavas härrastemajas on külaliste kasutuses kaunid ajastutruu sisustusega toad, milles ööbimine on tõeline elamus.