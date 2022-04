Konverents „Ema ja laps“: kes tuleb emale appi? Kuidas tekitada lastes kindlustunnet?

Emad on need, kes panevad suuresti kokku lapse minapildi ning määravad selle, kuidas laps täiskasvanueas oma elu näeb. Mis saab aga siis, kui ema mured on suured ja lapse muresid ta enam lahendada ei jaksa? Kes saaks tulla emale appi? Kuidas saab lastes kindlus- ja väärtustunnet tekitada kool? Või ühiskond laiemalt? Neist ja paljudest teistest ema-lapsega seotud teemadest kõneletaksegi tänavusel emadepäeva konverentsil.