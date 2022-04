Ene Pajula | Millal see õudus ometi kord lõpeb, küsib mammi

Mammi ärkab hommikul ja lülitab esimese asjana sisse raadio või televiisori, et kuulda, kuidas läheb Ukrainas. Kas Mariupol on juba lõplikult vallutatud? Ei ole, jumal tänatud! Ja siis mõtleb ta, et kuidas küll mõned inimesed oskavad valetada nii avalalt, suured süütud silmad pärani lahti? Et mis te nüüd, venelased pole kusagil käinud ega midagi paha teinud! Nemad on ometigi maailma kõige rahuarmastavam rahvas. Kõik etteheited Kremlile on roiskuva lääne alatu laim ja aluseta väljamõeldis!