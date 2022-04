On aeg viljapuude lõikuseks! Asjatundja annab nõu, mida selles osas meeles pidada

Hapukirsil on kombeks kasvatada palju nõrkasid võrseid, mis on omakorda väga tihedalt. „Sel juhul hakkavad alumised oksad kuivama. Puu kasvatab iga aasta uue kihi peale ja alumised kuivavad ära. Tulemus on see, et saaki kandev osa on 50-70 sentimeetrit ning liigub iga aastaga kõrgemale,“ seletab Janne. Et seda vältida, tuleb alumiste okste asemel lõigata just ülemisi. „Inimene vaatab, et siit alt on oksad juba kuivanud ja koledad ning lõikab need ära. Üleval on jällegi ilusad oksad ja need jäägu alles. Aga nii kasvatab puu ennast järjest kõrgemaks.“

Mis puutub sammaspuudesse, siis neilgi võiks lõigata latva (kuigi varasemalt on paljud spetsialistid avaldanud arvamust, et seda ei tohi teha). „Mina soovitan lõigata sedaviisi, et aastakasvu pikkus jääks umbes 20 sentimeetrit. Põhjus on, et siis ajab puu rohkem viljoksi, mis omakorda lõigatakse nii, et aastakasv on 15 sentimeetrit. Selline lõikusviis aitab sammaspuude saagikust suurendada, sest nii areneb rohkem lühikesi viljaoksi ja puu saagikus on suurem,“ toob Janne välja.

Asjatundja toonitab, et võimalusel tuleks viljapuudel ära lõigata vertikaalsed oksad ja horisontaalsed alles jätta. „Asi on selles, et horisontaalses oksas on rohkem orgaanilist ainet ja see on vajalik õite moodustamiseks. Vertikaalsetes okstes liiguvad vesi ja mineraalid ning see soodustabki vohavat kasvu,“ ütleb ta.

Tööohutus on ülitähtis!

Janne sõnul levis vahepeal suund lõigata puule üsna suured lõikehaavad. „Selle tulemusena läks puutüvi seest tühjaks ja nende puit mädanes. Mina ei soovita lõigata suuremat haava kui 10 cm,“ rõhutab ta. Et haavad kiiremini paraneksid, tasub kasutada haavapeitse ja tavalist lupja. „Varem oli sageli kasutusel pookevaha, kuid seda ma ei soovita – selle koostis on muutunud tunduvalt sünteetilisemaks.“