Kelmuses süüdistatav ilmateadlane Jüri Kamenik astub kohtu ette

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Jüri Kamenikku kelmuses. Süüdistuse järgi mõjutas Jüri Kamenik investeerimise ja tulu teenimise eesmärgil 2019. aastal talle tuttavat meest võtma enda nimele erinevaid laenukohustusi ning kasutas samale mehele kuuluvaid dokumente ka laenutaotluste koostamiseks. „Kokku võttis süüdistatav sel moel enam kui kümme korda laene erinevates summades alates paarikümnest kuni mitme tuhande euroni.„ rääkis prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas Õhtulehele. „Süüdistatav kandis laekunud laenusummad enda kontrolli all olevale pangakontole ning kasutas saadud raha isiklikuks otstarbeks. Laene tagasi makstud ei ole ning tekitatud kahju on süüdistuse järgi enam kui 20 000 euro.“

Varasemalt on politsei alustanud kriminaalmenetluse, et kontrollida võimalikku alaealiste väärkohtlemist juhtumis, mis puudutab ilmateadlase Jüri Kameniku tehtud põieuuringuid.