Elu esimene ülestõusmispüha jäi pidamata – venelased tapsid kolmekuuse beebi

Vene kaugpommitaja TU-95 piloodid ei näinud laupäeval tiibrakette Kaspia mere kohalt Odessa pihta tulistades oma sihtmärki. Neile oli öeldud, et tabada tuleb lennuvälja, mille ladudes ootab edasisaatmist lääneriikide saadetud sõjavarustus. Samal ajal tegi üks perekond Odessa 14korruselises kortermajas ettevalmistusi, et ülestõusmispühi peolauas veeta. Isa ruttas veel turule traditsioonilist lihavõtteleiba ostma ning ema jäi koos kolmekuuse tütre Kira ja vanaemaga koju. Siis raksataski nende trepikoja pihta too Kaspia merelt välja tulistatud rakett. Beebi sai koos ema ja vanaemaga surma, nagu ka kaheksa inimest selles ja naabermajas.