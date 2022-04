Vene sõjalaevade vanaisa hakkab Moskvat pinnale vinnama?

Kommuna päästeretkest teatanud ajakirja Forbes andmeil on tegu mitte ainult Venemaa, vaid kogu maailma vanima sõjalaevaga, mis on praeguseni tegev. Ekspert H. I. Sutton nendib ajakirjas, et kahe kerega katamaraan suudab kanda ka miniallveelaeva ning tal ongi kaasas üks selline, AS-28. See miniallveelaev suudab sukelduda koguni kuni 1000 meetri sügavusele. Kommuna on teinud sadu päästetöid väiksemate objektidega, näiteks toonud 170 meetri sügavuselt pinnale ründelennuki Su-24.