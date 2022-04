Juhtkiri | Juhtimise õrn kunst

Juhi töö on luua spetsialistidele parimad võimalused oma töö tegemiseks. Ammu on möödas ajad, kus suur juht andis kätte käsud, mida kõik usinalt ja mõtlemata täitma tõttasid. Enamik inimesi tahab teada, mida, milleks ja kuidas tehakse. Juht peab looma keskkonna, kus alluvad mõistavad oma panuse väärtust ja tunnevad end tegutsedes kindlalt. Raske on motiveeritult hommikul tööle asuda, kui pole kindel, kas homme on veel ametikoht alles või kui pole aru saada, mida üldse tegema peab.