Mai Beilmann ja Kadri Soo | Lapse mure keset hirmsate uudiste tulva, kas rohkem infot on alati parem?

Selleks, et saada aimu, kuidas pidev koroonateemalises infoväljas viibimine lastele mõjub, küsisime ülemaailmses laste subjektiivse heaolu uuringus 2021. aasta kevadel lastelt, mil määral on nad olnud mures koroonasse nakatumise, teiste nakatamise või koroonast tingitud muutuste pärast koolielus. Kõige rohkem muretsesid lapsed sellepärast, et neile tuttavad inimesed võivad koroonasse nakatuda.