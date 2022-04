Tuumapeade või kustutusvee asemel turiste vedama: Järva-Jaanis puhutakse raketikandjast pritsiautole elu sisse

„Vot, meie „pisike“ Uragan on nüüd siin,“ viipab Järva-Jaani vanatehnikamuuseumi juht Tuve Kärner (69) käega roostekarva hiiglase poole. „Läinud aastal saime talgutega talle uue mootori peale,“ kiidab ta. Kärner peabki uhke olema, sest selleks on ka põhjust: tema ja veel mitmed vanatehnikahuvilised mehed ja naised on ära teinud suure töö, mille tulemusel võib hiiglaslik masin peagi iseseisvalt liikuda! Ehkki vanade autode, veokite ja isegi tuletõrjeautode sõidukorda seadmises pole midagi erandlikku, siis 1977. aastal valmistatud lennuvälja kustutusauto MAZ-7310 Uragan on siinmail täielik haruldus.