Jaapanis uppus turiste vedanud laev, 10 inimest on hukkunud

Kazu 1 oli kolmetunnisel ekskursioonil ümber Shiretoko poolsaare. Sealne piirkond on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse ning vaalade ja merelõvide vaatlusreisid on turistide seas populaarsed.

Laevameeskond teatas kohaliku aja järgi kell 13.15 laupäeval, et et alus kaldub 30-kraadise nurga all ja hakkab uppuma. Kõik pardalolijad kandsid meeskonna teatel päästeveste, vahendab BBC.