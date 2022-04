GALERII | 18aastase Ingmari eestvedamisel peetud rahukontsert pakkus kauneid ja südamlikke emotsioone

Saku suurhallis toimunud kontserdi eestvedaja oli saatest „Eesti otsib superstaari“ televaatajale tuttav 18aastane Ingmar Kiviloo, kes on mees nagu orkester. Ta meenutas möödunud nädalal Õhtulehele antud intervjuus: „Kui oli 24. veebruar, siis mina ei osanud küll arvata, et olukord maailmas võib minna nii hulluks ja midagi sellist, mis nüüd toimub, üldse juhtuda. Jälgin väga aktiivselt kõike, mis on peaaegu kahe kuu jooksul toimunud, ja minu jaoks on see olnud väga ebareaalne ning kohutav.“ Ukrainas toimuvad sõjakoledused puudutasid noormeest sedavõrd, et ta ei suutnud lihtsalt käed rüpes toimuvat vaadata, vaid tundis, et soovib anda enda panuse. Selle nimel, et maailmas võiks taas valitseda rahu.