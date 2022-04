Politsei uurib siiani strippari väidetavat vägivallatsemist

Juhtum on jätkuvalt veel menetluses, sõnas politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov Õhtulehele. Kahtlustust kellelegi esitatud ei ole. Mullu novembrikuus ilmus Kroonika artikkel, milles kirjutati, et strippar Justin McNairn on väidetavasti abikaasa Triinu Liisi suhtes vägivalda kasutanud. „Mul on videoid kõigest – kus ta röögib, hoiab kinni ja karjub, et hoiab veel, kui vaja. Neid ma ei avalda enne, kui olen uurijaga kokku saanud,“ märkis Triinu Liis detsembri alguses Õhtulehele, et asjad on saanud ametliku käigu. „Ma ei taha avalikult musta pesu pesta. Minu eesmärk pole teda hävitada, vaid asi lõpuks lukku saada.“