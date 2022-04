Mariupoli lähedale massihauda on loobitud tuhanded surnukehad

Satelliidifotodelt ilmneb, et Mariupoli lähistel Manhuši külas laiuvad tohutud massihauad. Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko hinnangul võib neisse olla maetud 3000–9000 Mariupoli elanikku. Haudade kaevamine külas, mis on juba nädalaid Vene vägede käes, olevat alanud juba millalgi märtsi lõpus. Mariupoli linnavalitsus süüdistab, et okupandid veavad linnakodanike laipu Manhušši kallurite viisi, et need siis aukudesse kallata. Suur osa Mariupolist on Vene vägede käes – ise kuulutasid nad selle täielikult vallutanuks juba varem –, kuid tuhanded Ukraina kaitsjad tegutsevad siiski veel linnas, ennekõike Azovstali terasetehase maa-alustes käikudes. Tehase maapealsest osast ei ole enam suurt midagi järel ning olukord maa all on katastroofilähedane, sest eluks vajalikud asjad hakkavad otsa saama, ütles tehast omava ettevõtte Metinvest Holding tegevjuht Juri Rõženkov. Venemaa väidab, et lubab tsiviilelanikel sealt lahkuda.