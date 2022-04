GALERII | KORRALIK MÖLL! Terminaator korraldas suurhallis Eesti suurima rokisõu

Kuigi piletid polnud just soodsate killast, on inimesed neid tublisti kokku kahmanud ja kontsert oli vahepeal lausa välja müüdud. Siis aga paiskas bänd müüki veel mõned lisapiletid, mille hinnad jäävad 28 ja 64 euro vahele.

Bänd lubas 22. aprillil Saku suurhallis toimuval kontserdil enneolematut rokisõud. „Kogu tiim mõtleb suurelt ja kastist välja. Ütlesime, et see saab olema Eesti suurim rokisõu ja nii ongi,“ rääkis Terminaatori ninamees Jaagup Kreem Õhtulehele novembris.

„Kui produktsioon peaks liiga kalliks minema, saab alati asju vähemaks võtta, aga esmalt tuleb mõelda võimalikult suurelt,“ leidis Kreem. „Usun, et kõik, kes kohale tulevad, saavad kontserdilt väga palju ja enamgi veel. Oleme alati üritanud teha oma sõud õilsalt ja suurelt. Aastaid tagasi oli meil Õllesummeril tule- ja jääsõu, kus tehisjääl esines iluuisutaja. Ütleme nii, et see saab olema veelgi suurejoonelisem. Tuleb üks suur valgus-, muusika- ja helisõu!“